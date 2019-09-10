В Башкирии спасатели пришли на помощь собакам, оказавшимся в ливневке и колодце
В Башкирии спасатели пришли на помощь собакам, оказавшимся в ливневке и колодце Фото: Ксения Калинина
УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии в выходные произошли сразу два инцидента с собаками. В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС проинформировали, что 7 сентября в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Уфе собака упала в колодец — пес был напуган и сильно скулил. За помощью к спасателям обратились случайные прохожие.
Прибывшие на место спасатели извлекли собаку из колодца. Животное не пострадало.
Такой же случай произошел в селе Чесноковка Уфимского района. К спасателям обратился мужчина, который случайно обнаружил животное в ливневке. На помощь к собаке также отправились спасатели, вытащили ее и передали хозяйке.