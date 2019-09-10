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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии спасатели пришли на помощь собакам, оказавшимся в ливневке и колодце

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии спасатели пришли на помощь собакам, оказавшимся в ливневке и колодце Фото: Ксения Калинина

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в выходные произошли сразу два инцидента с собаками. В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС проинформировали, что 7 сентября в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Уфе собака упала в колодец — пес был напуган и сильно скулил. За помощью к спасателям обратились случайные прохожие.

Прибывшие на место спасатели извлекли собаку из колодца. Животное не пострадало.

Такой же случай произошел в селе Чесноковка Уфимского района. К спасателям обратился мужчина, который случайно обнаружил животное в ливневке. На помощь к собаке также отправились спасатели, вытащили ее и передали хозяйке.

Теги: животные, спасатели
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