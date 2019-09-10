Фото: ИА «Башинформ» В «День трезвости» жителей Уфы бесплатно проконсультируют наркологи и психологи Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

В рамках Всероссийского дня трезвости в Уфе пройдут мероприятия, посвященные здоровому образу жизни. Об этом сообщает администрация города на официальном портале.

11 сентября в парке культуры и отдыха имени М. Гафури в 17:00 начнется танцевально-развлекательная программа «Молодость души», а в подразделениях Республиканского наркологического диспансера №1 пройдут «Дни открытых дверей», где желающие смогут получить бесплатные анонимные консультации и рекомендации по здоровому образу жизни, в том числе консультации врача-нарколога и медицинского психолога.

12 сентября с 16:00 до 17:00 в парке культуры и отдыха «Кашкадан» будет проходить познавательно-развлекательная программа «Зажигайка», а в парке культуры и отдыха имени М. Гафури с 18:30 до 20:00 для детей будет организован детский праздник «Зорге-фитнесс».

с 11 по 13 сентября в беседах и лекциях «Алкоголь — путь к болезням», «Профилактика алкоголизма и пропаганда здорового образа жизни», «О вреде употребления алкогольной продукции», «Мы за здоровый образ жизни», классные часы «Всероссийский день трезвости», «Есть о чем подумать», родительские собрания «Профилактика алкоголизма в молодежной среде» будут участвовать специалисты органов системы профилактики, врачи наркологи Республиканского наркологического диспансера.

Уфимцы также смогут посетить спортивные мероприятия, веселые старты «Здоровым быть здорово», флешмобы «Мы против плохих привычек», конкурсы социальной рекламы, рисунков «Нет алкоголю».

15-16 сентября состоится Открытое первенство и Чемпионат Уфы по общей физической подготовке среди лыжников-гонщиков.