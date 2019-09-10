Фото: соцсети | Видео: соцсети В Уфе пенсионерка, исцарапавшая ключом 13 машин, заплатит за ущерб почти 200 тысяч рублей Фото: соцсети | Видео: соцсети

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 56-летней местной жительницы по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества». В феврале этого года нетрезвая пенсионерка вышла во двор и металлическим ключом от дверного замка поцарапала автомобили, в том числе «Тойоту», «Шкоду», «Сузуки», «Датсун», «ВАЗ», которые были припаркованы около ее дома. Общий ущерб от ее преступных действий составил более 195 тысяч рублей.

Обвиняемая полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и взыскал сумму причиненного ущерба, проинформировали в пресс-службе прокуратуры РБ.

Как сообщало агентство «Башинформ», ночью 2 февраля пожилая женщина, выйдя из подъезда своего дома, увидела во дворе множество припаркованных автомобилей. Ей это не понравилось. Уфимка достала металлический ключ и стала им царапать кузова и стекла иностранных и отечественных автомобилей.