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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Ольга Панчихина: доверие населения Башкирии - большая ответственность

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Ольга Панчихина: доверие населения Башкирии - большая ответственность Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Доверие населения — это большая ответственность. И то, что жители республики отдали свои голоса действующему руководителю Башкирии, показывает их отношение к тому, что он делал эти 11 месяцев, считает председатель Общественной палаты республики Ольга Панчихина.

«Строительство дорог, новые автобусы и транспортная доступность из всех уголков республики, освещение территорий школ, посёлков и улиц, ремонт подъездов, дворов, создание общественных пространств, строительство школ, ФАПов и многое другое — всё это результаты работы за короткий промежуток времени», — отмечает Ольга Панчихина.

Общественная палата республики, входившая в состав мониторинговой группы, в течение всего дня 8 сентября выезжала на избирательные участки.

«Мы видели участие жителей в выборном процессе. Посетили 23 участковые избирательные комиссии. Люди приходили семьями, по одному, начиная с самого утра, у каждого из них была возможность сделать свой выбор», — рассказала председатель.

Теги: выборы
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