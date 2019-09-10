Фото: ru.wikipedia.org В Уфе у авиапассажира в багаже обнаружен опасный вредитель Фото: ru.wikipedia.org

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском аэропорту сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили у авиапассажира опасное насекомое. Мужчина, прибывший из Таджикистана, привез в ручной клади фасоль весом 0,5 кг. В ней-то специалисты и нашли карантинного вредителя — зерновку рода Callosobruchus spp.

Для предупреждения распространения вредных организмов на территории Башкирии запрещенную продукцию изъяли и уничтожили.

«Зерновки являются злостными вредителями зернобобовых культур, поэтому во многих странах мира они занесены в список опасных карантинных объектов. Они повреждают семена гороха, сои, нута, фасоли, кормовых бобов, чечевицы, вики и так далее. При этом основной вред они наносят в амбарах, зернохранилищах и на продовольственных складах, хотя некоторые насекомые могут обитать и в поле. Распространяются вредители, находясь в любой стадии развития. Обычно это происходит вместе с зараженными бобовыми культурами антропогенным способом», — пояснили в пресс-службе ведомства.