Фото: Олег Яровиков В Стерлитамаке 14 сентября пройдет Фестиваль хлеба Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

14 сентября с 12 до 15 часов в Стерлитамаке в сквере перед кинотеатром «Салават» пройдёт Фестиваль хлеба, на котором подведут итоги республиканского проекта «Хлебная дорога добра». Гостям праздника предложат посетить интерактивную выставку, которая расскажет о хлебных зерновых культурах, особенностях их произрастания и использования в хлебопечении народов мира. Желающие прикоснутся к хлебопекарному ремеслу — попробуют смолоть зерно, просеять муку, разделать тесто и «испечь» хлеб. Игровые площадки для всей семьи, творческие мастерские и фото-зоны с использованием натуральных элементов декора, рисование на улице, развлечения от героев ярмарочных площадей — то, чем будет богат фестиваль.

Зрителей также ждет масштабная концертная программа. Каждый желающий сможет попробовать хлеба разных народов из пшеницы, ржи, риса, кукурузы и других культур, натуральные напитки, хлебобулочные изделия «с пылу с жару». В заключение праздника 100 пирогов станут лакомым угощением для всех.

Организаторы фестиваля рассказали, что он проводится на средства гранта президента России на развитие гражданского общества. Организаторы праздника: администрация Стерлитамака, Министерство культуры Башкортостана, региональные общественные организации «Ассамблея народов республики» и «Мордовский национально-культурный центр». Генеральный партнёр: АО «Стерлитамакский хлебокомбинат».