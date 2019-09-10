Фото: Поиск пропавших детей - Уфа В Башкирии волонтеры нашли двух пропавших школьников Фото: Поиск пропавших детей - Уфа

УФА, 10 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

11-летние Радмир Салахутдинов и Иван Абрашов пропали утром 9 сентября. Школьники утром вышли из школы в селе Иглино и исчезли без следа. Обеспокоенные родители и близкие обратились к полицейским и волонтерам, которые незамедлительно вышли на поиски. О ходе действий рассказывал руководитель движения «Поиск детей — Уфа» Павел Нестеров.

Двух друзей искали до глубокой ночи и нашли. К счастью, дети живы и здоровы. Сейчас с ними работают психологи и специалисты правоохранительных органов.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что Радмир Салахутдинов пропал один. Позднее выяснилось, что подростки пропали вместе.