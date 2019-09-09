В Уфе в жилом доме произошел хлопок, на место выехали спасатели
Фото: МЧС по РБ
УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по РБ поступило сообщение о хлопке в пятиэтажном жилом доме на улице Александра Невского в Орджоникидзевском районе Уфы.
По прибытии пожарных к месту вызова установлено, что в одной из квартир на пятом этаже произошел хлопок в емкости с легковоспламеняющейся жидкостью без последующего горения.
В результате хлопка выбило стекла из окон квартиры, упавшая оконная рама повредила припаркованный внизу автомобиль, уточнили в пресс-службе республиканского МЧС.
Погибших и пострадавших нет. На месте работает дознаватель, бригада медиков и полиция. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.