В Уфе в жилом доме произошел хлопок, на место выехали спасатели

Фото: МЧС по РБ



Фото: МЧС по РБ

УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по РБ поступило сообщение о хлопке в пятиэтажном жилом доме на улице Александра Невского в Орджоникидзевском районе Уфы.

По прибытии пожарных к месту вызова установлено, что в одной из квартир на пятом этаже произошел хлопок в емкости с легковоспламеняющейся жидкостью без последующего горения.

В результате хлопка выбило стекла из окон квартиры, упавшая оконная рама повредила припаркованный внизу автомобиль, уточнили в пресс-службе республиканского МЧС.

Погибших и пострадавших нет. На месте работает дознаватель, бригада медиков и полиция. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.