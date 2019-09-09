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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Нефтепроводчики помогли построить школу для жителей Благовещенска

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В микрорайоне 02 города Благовещенска распахнула свои двери новая школа №3. Ее ждали все – и учителя, и родители, вынужденные отправлять своих детей в отдаленные школы, а в первую очередь сами дети, которым приходилось добираться за знаниями на общественном транспорте. Теперь у жителей микрорайона наконец есть своя школа.

Исполнить давнюю мечту горожан помогло акционерное общество «Транснефть – Урал», которое выделило средства на строительство важного социального объекта. Это стало возможным благодаря реализации Соглашения о сотрудничестве между компанией «Транснефть» и Республикой Башкортостан.

Новая школа рассчитана на 320 учеников и к началу нового учебного года уже была практически полностью укомплектована. Здесь светлые уютные классы на 25 ребят каждый – и можно только по-хорошему позавидовать ученикам, которые будут в них заниматься. Удобная мебель, помогающая избежать проблем с осанкой, самое современное демонстрационное и компьютерное оборудование – интерактивные доски, проекторы, ноутбуки. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья создана безбарьерная среда – в школе имеются пандусы и лифт. Здесь большая библиотека с богатым книжным фондом, спортзал (а на прилегающей территории есть еще и удобная спортплощадка), оснащенная современным оборудованием столовая, кабинеты технологии, кинолаборатория.

Если в классах созданы все условия для хорошей учебы, то в просторных холлах можно отдохнуть между уроками: оборудованы зоны отдыха, на первом этаже установлена большая шахматная доска с фигурами метровой высоты, а на втором этаже – мольберты. Естественное освещение, благотворно сказывающееся на зрении учеников, обеспечивают зенитные окна, которые оборудованы на крыше здания школы. Захотел пить? – поспеши к питьевому фонтанчику, благо их тут несколько. Для безопасности детей доступ в школу осуществляется через турникет.

На церемонии торжественного открытия школы присутствовали исполняющий обязанности Главы Администрации Благовещенского района Башкортостана Олег Голов, заместитель генерального директора АО «Транснефть – Урал» Аскар Аминов, представители Управления образования Благовещенского района, а также ученики и их родители.

Теги: транснефть-урал, образование, благотворительность
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