Спецкорр «Башинформа» Азат Гиззатуллин выдвинут на соискание премии им. Ш. Худайбердина

УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Информационное агентство «Башинформ» выдвинуло кандидатуру специального корреспондента Азата Гиззатуллина на соискание премии имени Шагита Худайбердина. Первые пробы пера наш коллега начал еще в юном возрасте, когда учился в начальных классах Арметовской средней школы Ишимбайского района, писал и отправлял маленькие заметки в газету «Башкортостан пионеры». Как он сам рассказывает, была огромная радость и счастье, когда одна из его заметок вышла в газете. Самой высшей похвалой стали слова его дедушки — картатая, ветерана Великой Отечественной войны, писателя-фронтовика Ибрагима Гиззатуллина: «Вот улым, молодец, будет кому в нашей фамилии пойти по моим стопам, но надо стараться быть честным прежде всего перед собой, и всегда думать, интересны ли твои публикации читателям».

В 1988 году наш коллега пришел в только созданную малую редколлегию газеты «Ленинец», куда журналисты одного из самых интересных и популярных печатных изданий Башкортостана набрали уфимских ребят, которые учились в 9-х классах.

«Это было время перестройки. У газет, в том числе республиканских, были огромные тиражи, мы фонтанировали идеями, радовались, когда наши смелые статьи печатались в «Ленинце», и обижались, когда особо острые, по нашему мнению, темы подвергались редактуре. Только по прошествии лет мы узнали, как попадало нашему главному куратору и идейному вдохновителю малой редколлегии Светлане Гафуровой, как она отстаивала наши иногда наивные публикации. Никогда не забудем нашу поездку в Свердловск (ныне Екатеринбург), где мы жили в общежитии знаменитого журфака Уральского госуниверститета, обошли весь город, а в знаменитом Свердловском рок-клубе брали интервью у гремевших на всю страну групп «Агата Кристи» и «Наутилус Помпилиус». Практически весь основной состав малой редколлегии поступил в 1989 году на первый курс только созданного отделения журналистики БашГУ. Работа в «Ленинце» дала многим из нас старт в профессии, накопленный в газете опыт был бесценным», — вспоминает Азат Гиззатуллин.

Будучи студентом университета, в 1992 году Азат стажировался на радио Башкортостана в творческом объединении «Даира», которое выпускало в эфир общественно-политические программы. Это была одна из молодых и амбициозных редакций республиканского радио, которую возглавлял журналист Рамис Давлетбаев, впоследствии ставший генеральным директором государственной телерадиокомпании «Башкортостан».

«Рамис Разяпович сумел организовать нашу работу так, что мы горели на работе, сутками готовились к прямым эфирам. Мы спорили, ругались, мирились, это был постоянный творческий процесс. Мы были в гуще событий, республика становилась на ноги, на наших глазах зарождались новые институты власти, строились новые школы и больницы, новые предприятия. А сколько тысяч километров мы проехали по республике, пролетали на самолетах по стране, записали бесконечное количество интервью, знакомились и общались с огромным количеством людей, освещая рабочие поездки первого президента Башкортостана Муртазы Губайдулловича Рахимова. Работа на радио была самой счастливой порой в моей профессиональной карьере, это не просто бесценный опыт, это целая эпоха. Я буду всегда благодарно вспоминать нашего генерального директора Салавата Кильдина, нашего руководителя ТО «Даира» Рамиса Давлетбаева, главного редактора радио Саляха Сукбаева, наших уникальных дикторов радио Башкортостана Расиму Каримову, Ахата Муртазина, Наилю Галяутдинову, Александра Кузьменко, своих коллег по радио Алика Аллаярова, Разифа Абдуллина, Нелю Гайнетдинову, Ришата Миндиярова, Гульдарию Юсупову, Усмана Ямгурова, Розу Тухбатову, Римму Сарварову, Фанузу Багаутдинову, Танзилю Ульмясбаеву, Яну Сотникову и всех других коллег, с которыми мы тогда творили, чтобы каждый день в 7 утра слушатели всей республики могли услышать знаменитое «Говорит Уфа», — вспоминает журналист о годах своей работы на радио Башкортостана.

Азат Гиззатуллин со своими коллегами принимал активное участие в открытии и становлении информационно-музыкального канала «Радио-2», республиканских радиоканалов «Спутник ФМ» и «Юлдаш». Был автором и ведущим итоговой программы «Ватан» на телеканале БСТ, популярного радиотелепроекта «Хит-парад Афарин», многих телевизионных и радиопередач.

В 2008 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан».

Азат Гиззатуллин неоднократно становился победителем и призером российских и республиканских конкурсов среди журналистов. Награжден Почетной грамотой Союза журналистов России. За служебную командировку в Чеченскую республику нашего коллегу наградили знаком МВД России «За верность долгу», он признавался лучшим по профессии среди журналистов, освещающих аграрную тему. В 2017 году вошел в число лауреатов Всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» Общероссийского народного фронта за серию публикаций о проблеме выделения земельных участков многодетным семьям. Член Союза журналистов России и Башкортостана с 1994 года.

Многие коллеги отмечают необыкновенную работоспособность Азата, его умение показать в своих репортажах суть проблемы, быстро найти общий язык как с руководителями самого высокого ранга, так и с простыми жителями. Он всегда готов подставить свое дружеское плечо и пользуется заслуженным уважением среди своих коллег.

В информационном агентстве «Башинформ» Азат Гиззатуллин начал работать в октябре 2018 года и представляет главный информационный сайт республики в пуле журналистов, освещающих деятельность руководителя Башкортостана Радия Хабирова.

«Коллеги иногда задают вопрос, чем интересна работа в пуле, ведь она связана с ограничениями. И я всегда нахожу массу аргументов, которые опровергают это мнение. У нас каждый день не похож на вчерашний, мы уже объездили с Радием Фаритовичем заново всю республику, и каждая поездка – это своего рода экзамен и для нас. Работоспособность, выдержка и терпение руководителя Башкортостана, его умение общаться с людьми, находить нужные решения нас до сих пор поражают, мы у него многому учимся и считаем себя членами команды Радия Хабирова, хоть и звучит, может, для кого-то пафосно. Я в первую очередь репортер, люблю работать в поле, как у нас говорят, а не сидеть в кабинете. И всегда приятно, когда мы первыми в республике сообщаем о важных заявлениях или решениях, принятых руководителем Башкортостана. Это и почетно и ответственно», — рассказал Азат Гиззатуллин.

Комиссия при Правительстве Республики Башкортостан по присуждению премий имени Шагита Худайбердина за лучшие произведения в области журналистики за 2019 год допустила к участию в конкурсе 17 претендентов.