Фото: очевидцы «Пришли, а билеты закончились»: в Уфимском планетарии прокомментировали ситуацию Фото: очевидцы

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В столице Башкортостана 8 сентября с самого утра и до 15.00 часов на избирательных участках волонтеры раздавали всем проголосовавшим специальные браслеты акции «Уфа выбирает». Как сообщало агентство «Башинформ», по ним горожане могут не только 8-го, но и в ближайшие несколько дней получить приятные скидки в магазинах, аптеках, кафе, фитнесс-клубах, театрах, музеях, кинотеатрах, парикмахерских и других заведениях столицы.

Особый ажиотаж возник на посещение Уфимского планетария. В соцсетях местные жители во второй половине дня начали возмущаться, что билеты на 8-е число уже закончились, что они зря пришли. Дело в том, что браслет акции «Уфа выбирает» сегодня с 11.00 до 18.00 часов дает скидку на сеансы в 100%. А с 9 по 11 сентября в планетарии будет действовать скидка в 50% на сеансы в 12.00, 14.00, 16.30 часов.

Агентство «Башинформ» обратилось в планетарий за разъяснением этой ситуации.

«Зал в Уфимском планетарии рассчитан только на 80 мест. В связи большим количеством желающих посетить планетарий, мы поставили на 19.00 часов дополнительный сеанс. Тем не менее, на сегодняшний день свободных мест уже нет. Конечно, мы приносим свои извинения жителям Уфы, что произошла такая ситуация, ажиотаж действительно просто бешеный», — пояснил специалист по связям с общественностью Уфимского планетария Андрей Керн.

По его словам, 8 сентября планетарий посетит порядка 500 человек.

«На последующие дни горожане также активно раскупают билеты с 50-процентной скидкой — наблюдаем большой спрос», — добавил Андрей Керн.

Не меньшим спросом сегодня пользовались сеансы в кинотеатры и билеты в театры.

С полным списком скидок можно ознакомиться по ссылке.