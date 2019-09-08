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8 сентября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в день выборов проходят приемы граждан

ОБЩЕСТВО
Фото: Единая Россия

В Башкирии в день выборов проходят приемы граждан Фото: Единая Россия

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня, 8 сентября, в Башкортостане депутаты — единороссы всех уровней проводят приемы граждан. В Уфе в региональной Общественной приемной «Единой России» приемы провели депутаты Госсобрания РБ Рузалия Хисматуллина и Римма Утяшева.

К Римме Утяшевой обращались жители из разных уголков республики по вопросам медицинского обеспечения. Кроме «живых» встреч обращения поступили по скайпу и телефону «горячей линии», сообщили в пресс-службе башкирских единороссов.

Так, к депутату обратилась 70-летняя женщина из Учалов. Она пожаловалась на то, что в местной поликлинике тяжело пройти маммографию. Аппарат в больнице старый, часто ломается, либо специалист на выезде.

«Раза три в этом году обращалась, так и не смогла попасть. На прошлой неделе один день отработал в городе диагностический центр «Белая роза». Выявилось много подозрений на онкологию. И то не все смогли пройти обследование, желающих было много», — рассказала женщина.

Римма Утяшева для оперативного решения проблемы незамедлительно позвонила в соответствующие ведомства.

«Передвижных маммографов в республике не так много, поэтому необходимо договариваться со стационарными. Здесь мы проработаем вопрос совместно с соседним районом — Белорецким. Думаю, нам удастся договориться и провести максимальную диспансеризацию данной группе пациентов», — прокомментировала Римма Утяшева.

К Рузалие Хисматуллиной на прием пришла преподаватель одной из музыкальных школ столицы. Учреждение считается показательным в республике, его ученики — постоянные участники и призеры различных конкурсов и олимпиад. Сама преподаватель работает в сфере музыкального образования свыше 50 лет. За эти годы ей удалось разработать много методических материалов, по которым можно легко и в игровой форме обучить детей важным музыкальным терминам и правилам.

«Хотелось бы, чтобы дети в нашем учебном заведении занимались по этим материалам. Однако нет средств даже отпечатать эти книги», — рассказала преподаватель.

Рузалия Хисматуллина пообещала рассмотреть вопрос в рамках партийных проектов.

«Идея очень интересная. Видно, что заявитель загорелась этим делом, хотелось бы помочь реализовать ее задумки. Будем думать, откуда найти финансирование на решение вопроса. Возможно, удастся включиться в список «Реальных дел», — прокомментировала Рузалия Хисматуллина.

Теги: прием граждан
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