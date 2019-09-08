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8 сентября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На что жалуются жители Башкирии в Единый день голосования

ОБЩЕСТВО / ВЫБОРЫ РБ
Фото: Общественная палата РБ

На что жалуются жители Башкирии в Единый день голосования Фото: Общественная палата РБ

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Единый день голосования региональная мониторинговая рабочая группа Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека посетила 12 участковых избирательных комиссий. По данным пресс-службы Общественной палаты Башкирии, удалось разрешить несколько конфликтных ситуаций межличностного характера.

Кроме того, палата организовала «горячую» телефонную линию по вопросам выборов. На нее поступило 23 обращения из городов и районов республики — Уфы, Нефтекамска, Октябрьского, Мелеуза, Чекмагушевского, Кугарчинского и других районов.

Жители республики обращаются со следующими вопросами: «Почему меня нет в списке избирателей на моем участке? Я не получил уведомления», «Я не знаю номер своего избирательного участка», «Я лежу в больнице, как мне проголосовать?», «Почему акция по выдаче браслетов в рамках Общественной акции «Уфа выбирает» не работает за пределами Уфы, и нам не выдают браслеты?», «Почему меня не регистрировали в качестве наблюдателя?» «Можно ли голосовать с временной регистрацией?».

Среди сообщений о возможных нарушениях встречаются такие: «В Кугарчинском районе женщина подошла голосовать, ее нет в списках, предложили проголосовать за брата», «В Балтачевском районе кандидат в депутаты зашла за избирателем в кабину. Наблюдатель видел, не отреагировал».

Некоторых жителей возмущает, почему нет пандусов на их избирательных участках.

В палате напомнили, что основной бесплатной «горячей линией» для избирателей, у которых возникли вопросы, связанные с голосованием, является многоканальный телефон Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан: 8-800-34-75-454.

Теги: ОП РБ, жалобы, выборы 2019
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