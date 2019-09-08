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Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Бездомные жители Уфы объединились в футбольную команду «Гастелло»

ОБЩЕСТВО
Фото: Mash

Бездомные жители Уфы объединились в футбольную команду «Гастелло» Фото: Mash

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе лица без определенного места жительства объединились в футбольную команду и назвали ее «Гастелло». По данным канала Mash, у бездомных футболистов из столицы Башкирии есть проблема — со всех площадок их выгоняют.

Во вновь созданную команду вошел бывший профессиональный футболист. Александр был нападающим, а сегодня «бомж». Объяснил он это тем, что попал в сложную жизненную ситуацию и отсидел в колонии.

Собирается команда бездомных «Гастелло» один раз в неделю и планирует официально зарегистрировать свое объединение.

Теги: футбол, Уфа, бездомные
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