Бездомные жители Уфы объединились в футбольную команду «Гастелло»
Бездомные жители Уфы объединились в футбольную команду «Гастелло» Фото: Mash
УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе лица без определенного места жительства объединились в футбольную команду и назвали ее «Гастелло». По данным канала Mash, у бездомных футболистов из столицы Башкирии есть проблема — со всех площадок их выгоняют.
Во вновь созданную команду вошел бывший профессиональный футболист. Александр был нападающим, а сегодня «бомж». Объяснил он это тем, что попал в сложную жизненную ситуацию и отсидел в колонии.
Собирается команда бездомных «Гастелло» один раз в неделю и планирует официально зарегистрировать свое объединение.