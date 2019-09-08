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8 сентября Воскресенье

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В акции «Зарядка со звездой» приняли участие несколько сотен активных уфимцев

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба администрации Уфы

Фото: пресс-служба администрации Уфы

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе на площади перед Государственным академическим русским драматическим театром 8 сентября несколько сотен активных горожан приняли участие в акции «Зарядка со звездой».

13-кратная параолимпийская чемпионка Рима Баталова приветствовала всех пришедших на спортивный праздник и призвала сделать свой выбор в Единый день голосования.

«Уфа, как видите, на руках у меня браслет, значит я уже отдала свой голос. Я человек спорта, я человек команды и мы сегодня выбираем самого главного «капитана», «тренера», с кем мы будем идти вперед, завоевывать медали. Алга, Башкортостан! Алга!» – сказал она.

Известные спортсмены Башкортостана: хоккеист клуба «Салават Юлаев» Максим Майоров, Рима Баталова, российский гонщик, выступающий в мотогонках на льду, Николай Красников, участница Олимпийских игр, мастер международного класса по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика Кристина Спиридонова, российский спортсмен, чемпион российской Федерации, чемпион мира по полиатлону Артур Кабиров, а также руководитель и солист группы «Аргымак», заслуженный артист РБ Ринат Рамазанов — вместе со всеми участниками выполняли несколько несложных упражнений, которые можно делать каждый день и в любую погоду.

В пресс-службе мэрии Уфы сообщили, что участников акции ждала обширная развлекательная программа. На площадке работали пять активных зон: силовой комплекс с гирей 16 кг, «Отжимание», площадка по перетягиванию каната, набивание мяча и скакалка.

Сегодня, 8 сентября акция «Зарядка со звездой» проходит во всех муниципальных районах и городских округах Башкортостана.

Теги: спорт, общество
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