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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирские красавицы отправились в Китай на конкурс «Мисс Туризм планеты - 2019»

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирские красавицы отправились в Гуанчжоу (Китай). Там пройдет Международный конкурс красоты «Мисс Туризм планеты — 2019». Сегодня стартуют активные конкурсные будни.

Башкортостан представляет обладательница титула «2-я вице Мисс Башкортостан — 2019», студентка III курса УГНТУ Милена Вахитова.

Уральский регион представляет победительница Республиканского конкурса красоты «Мисс студенчество Башкортостана — 2019», студентка III курса БашГУ Алсу Курамшина.

Обе красавицы являются моделями основного состава модельного агентства «Мисс Башкортостан».

«За их плечами — множество работ на престижных республиканских мероприятиях. Для обеих это первый международный конкурс красоты, с которым, мы уверены, они справятся на «отлично». Мы желаем нашим красавицам успешно выступить на мировой beauty-арене, насладиться невероятным конкурсом, найти подруг из разных уголков мира и, конечно же, победить, — говорит директор агентства Луиза Закирьянова.

Конкурс будет проводиться с 6 по 27 сентября и соберет более 60 участниц из разных уголков планеты. Участниц конкурса ожидают многочисленные фото- и видеосъемки, экскурсии, интервью, шоу.

Теги: конкурс красоты
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