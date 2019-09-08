Башкирские красавицы отправились в Китай на конкурс «Мисс Туризм планеты - 2019»
УФА, 8 сен 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
Башкирские красавицы отправились в Гуанчжоу (Китай). Там пройдет Международный конкурс красоты «Мисс Туризм планеты — 2019». Сегодня стартуют активные конкурсные будни.
Башкортостан представляет обладательница титула «2-я вице Мисс Башкортостан — 2019», студентка III курса УГНТУ Милена Вахитова.
Уральский регион представляет победительница Республиканского конкурса красоты «Мисс студенчество Башкортостана — 2019», студентка III курса БашГУ Алсу Курамшина.
Обе красавицы являются моделями основного состава модельного агентства «Мисс Башкортостан».
«За их плечами — множество работ на престижных республиканских мероприятиях. Для обеих это первый международный конкурс красоты, с которым, мы уверены, они справятся на «отлично». Мы желаем нашим красавицам успешно выступить на мировой beauty-арене, насладиться невероятным конкурсом, найти подруг из разных уголков мира и, конечно же, победить, — говорит директор агентства Луиза Закирьянова.
Конкурс будет проводиться с 6 по 27 сентября и соберет более 60 участниц из разных уголков планеты. Участниц конкурса ожидают многочисленные фото- и видеосъемки, экскурсии, интервью, шоу.