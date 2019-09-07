В Уфимском районе молодая семья с детьми осталась без крова из-за пожара, нужна помощь











УФА, 7 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В поселке Чесноковка Уфимского района днем 4 сентября произошел пожар. Огонь за 40 минут уничтожил все имущество молодой семьи, в которой воспитываются двое детей: 4-летний сын Арсен и 3-летняя Айлин.

«Выгорел весь первый этаж, второй этаж покрылся копотью и сажей. Нас спасло только то, что в этот момент нас с детьми не было дома. Я уехала за детьми в детский сад, дома работала мультиварка. Меня не было около сорока минут. Еду назад и вижу черный столб дыма и понимаю, что горит мой дом, а в кухне стоит столб пламени. Я успела забежать за документами, больше ничего спасти не успела. Сгорело все. Пять лет стараний, тяжелого труда», — рассказала «Башинформу» Эльвира Юлдашбаева.

Супруг Эльвиры работает зубным техником, сама она пока находится в декретном отпуске. В администрации Уфимского района выделили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека, но этих средств не хватает даже на минимальный ремонт.

В доме нет окон — пластиковые окна расплавились от огня, нет дверей, труб отопления, нужно проводить электричество.

«Ущерб, нанесенный огнем, я просто не в силах оценить, чего не коснулся огонь, пропиталось едким дымом и сажей. Хорошо, хоть на втором этаже осталась одежда. Мебель, техника — все сгорело. В доме просто черные стены... Для того, чтобы восстановить жилье хотя бы для того, чтобы можно было переночевать, нужны большие средства. Решить этот вопрос до наступления холодов для нашей семьи это непосильная задача», — говорит Эльвира.

Молодая мама просит жителей Башкирии оказать помощь в восстановлении дома. Карта Сбербанка привязана к номеру телефона 89273001640.