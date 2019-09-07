Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.99 ↓

EUR 72.88 ↓

7 сентября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфимском районе молодая семья с детьми осталась без крова из-за пожара, нужна помощь

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В поселке Чесноковка Уфимского района днем 4 сентября произошел пожар. Огонь за 40 минут уничтожил все имущество молодой семьи, в которой воспитываются двое детей: 4-летний сын Арсен и 3-летняя Айлин.

«Выгорел весь первый этаж, второй этаж покрылся копотью и сажей. Нас спасло только то, что в этот момент нас с детьми не было дома. Я уехала за детьми в детский сад, дома работала мультиварка. Меня не было около сорока минут. Еду назад и вижу черный столб дыма и понимаю, что горит мой дом, а в кухне стоит столб пламени. Я успела забежать за документами, больше ничего спасти не успела. Сгорело все. Пять лет стараний, тяжелого труда», — рассказала «Башинформу» Эльвира Юлдашбаева.

Супруг Эльвиры работает зубным техником, сама она пока находится в декретном отпуске. В администрации Уфимского района выделили материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека, но этих средств не хватает даже на минимальный ремонт.

В доме нет окон — пластиковые окна расплавились от огня, нет дверей, труб отопления, нужно проводить электричество.

«Ущерб, нанесенный огнем, я просто не в силах оценить, чего не коснулся огонь, пропиталось едким дымом и сажей. Хорошо, хоть на втором этаже осталась одежда. Мебель, техника — все сгорело. В доме просто черные стены... Для того, чтобы восстановить жилье хотя бы для того, чтобы можно было переночевать, нужны большие средства. Решить этот вопрос до наступления холодов для нашей семьи это непосильная задача», — говорит Эльвира.

Молодая мама просит жителей Башкирии оказать помощь в восстановлении дома. Карта Сбербанка привязана к номеру телефона 89273001640.

Теги: пожары
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Уфе разбился ребенок, выпавший из окна девятого этажа
В информационно-диспетчерский центр Уфы в обед 6 сентября поступила информация о том, что из окна квартиры, расположенной на девятом этаже выпал 6-летни
В Башкирии водитель получил ожоги, «спасая» документы из горящей машины
В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Башкирии под утро 6 сентября поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома на улице Мичурина в
В Башкирии водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» задавил пешехода
В Учалах накануне ночью на улице Энергетиков произошел смертельный наезд на пешехода. По данным пресс-службы ГИБДД РБ, 31-летний местный житель ехал за
В Минздраве Башкирии прокомментировали массовое отравление детей и взрослых грибами
В Башкирии в единую диспетчерскую службу Дуванского района вечером 4 сентября поступила информация о том, что из села Дуван в Месягутовскую центральную
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть