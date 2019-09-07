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7 сентября Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на экране у Оперного театра жители могут посмотреть трансляцию балета

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе на экране у Оперного театра жители могут посмотреть трансляцию балета Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе на экране у Башкирского государственного театра оперы и балета 7 сентября впервые организовали трансляцию спектакля.

В субботу уфимцы могли посмотреть балет «Легенда о любви» в постановке Григоровича. На сцене театра спектакль можно будет посмотреть в рамках Нуреевского фестиваля в исполнении солистов Башкирского театра оперы и балета и Мариинского театра.

Как сообщила «Башинформу» заместитель директора по маркетингу театра Римма Зарипова, в будущем такие трансляции планируется продолжить, сейчас в администрации театра изучают, насколько это востребовано у уфимцев.

Как передают очевидцы с места событий, возле экрана уже собралась компания ценителей балетного искусства.

Трансляция продолжится до 18 часов 45 минут уфимского времени.

Теги: театр оперы и балета
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