В центре Уфы под грузовиком на дороге просел грунт

УФА, 7 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В центре Уфы под грузовиком на дороге провалился грунт.

Сообщение о происшествии поступило в столичное Управление гражданской защиты вечером 6 сентября.

По прибытии на место — ул. Пархоменко, 177, специалисты установили, что колесо грузовика провалилось в яму на глубину около 30 см.

Выяснилось, что автомобиль принадлежит частной организации, был гружен песком. Причина просадки грунта устанавливается; на месте для проведения работ после эвакуации грузовика работала бригада МУП «Уфаводоканал».