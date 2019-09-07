В Башкирии синоптики прогнозируют заморозки на почве
В Башкирии синоптики прогнозируют заморозки на почве Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 7 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии ночью 8 сентября ожидаются заморозки на почве.
Температура понизится до минус 2 градусов, сообщает пресс-служба МЧС России по Башкортостану.
Днем 8 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, днем порывы 18 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5,+10 градусов, при прояснениях до 0. Днем +14,+19 градусов.
Ночью и утром на отдельных участках автодорог туман с видимостью до 500 метров.