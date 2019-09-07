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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Правительство Башкортостана разработает программу развития республики до 2024 года

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Правительстве Башкортостана состоялось рабочее совещание, посвящённое подготовке программного документа, который определит стратегию развития республики до 2024 года.

Документ будет основываться на задачах, поставленных в майском указе Президента России, национальных проектах, но при этом носить самостоятельный характер и содержать конкретные программные направления.

В рамках обсуждения отмечалось, что стратегией должны быть обозначены не только общие тренды развития республики, но и конкретные, измеримые показатели по каждому из важнейших направлений.

В их числе — создание крупных инфраструктурных, социальных, спортивных, культурных объектов, строительство которых республика возьмёт на себя.

Будут проанализированы индустриальные парки, объём инвестиций и количество резидентов особой экономической зоны. Участники также затронули вопросы динамики зарплат и пенсий. В этой части республика возьмёт на себя определённые обязательства.

Кроме того, новый документ ляжет в основу деятельности органов исполнительной власти и муниципалитетов.

Теги: Правительство РБ
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