Фото: ИА «Башинформ». Из архива. В Башкирии открыли новый ФАП Фото: ИА «Башинформ». Из архива.

УФА, 7 сен 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В селе Зуяково Белорецкого района Башкирии открыли модульный ФАП.

В нем есть кабинеты для приёма, процедурный, прививочный, смотровой, место ожидания для пациентов. Здесь же можно приобрести лекарства первой необходимости. В кабинетах имеются холодильники для хранения медицинских препаратов, а также необходимое оборудование для повседневной работы медперсонала.

Зуяково — одно из крупных сёл Белорецкого района, здесь проживает более 920 человек, из них 593 — среднего возраста, в местной школе учатся 94 ребенка.