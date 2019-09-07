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В Башкирии открыли новый ФАП

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ». Из архива.

В Башкирии открыли новый ФАП Фото: ИА «Башинформ». Из архива.

УФА, 7 сен 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В селе Зуяково Белорецкого района Башкирии открыли модульный ФАП.

В нем есть кабинеты для приёма, процедурный, прививочный, смотровой, место ожидания для пациентов. Здесь же можно приобрести лекарства первой необходимости. В кабинетах имеются холодильники для хранения медицинских препаратов, а также необходимое оборудование для повседневной работы медперсонала.

Зуяково — одно из крупных сёл Белорецкого района, здесь проживает более 920 человек, из них 593 — среднего возраста, в местной школе учатся 94 ребенка.

Теги: медицина
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