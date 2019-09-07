Фото: ИА «Башинформ» Потепление придет в Башкирию на следующей неделе Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Потепление придет в Башкирию на следующей неделе, сообщает Башгидромет.

В предстоящие выходные еще будут идти небольшие дожди. При радиационном выхолаживании в воздухе и на почве в отдельных районах республики на почве ожидаются слабые заморозки до 0,-2°С. Ночью и утром прогнозируются туманы с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Начиная с понедельника, погодные условия начнут значительно улучшаться. Облаков станет меньше, дневная температура воздуха повысится до +20, +22 градусов. Ночью преобладающая температура воздуха будет +9, +10 градусов. Осадков не предвидится.