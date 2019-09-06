В Уфе открылся фестиваль уличных театров «Айда Фест»

Фото: Валерий Шахов





















Фото: Валерий Шахов

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

6 сентября в историческом центре Уфы начал свою работу фестиваль уличных театров «Айда Фест». Организаторы мероприятия — Уфимский театр в гриме «De bufo» при поддержке Правительства республики и столичной мэрии.

В течение двух дней – 6 и 7 сентября уфимцы и гости города увидят более 40 спектаклей, перформансов, карнавальных шествий, концертов артистов из разных городов России. Городские скверы станут театральной площадкой для 19 коллективов из Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Альметьевска, Туймазов и Уфы. Специальный гость фестиваля – уличный артист Asaf'n'roll из Израиля.

Фестиваль будет проходить на трех локациях – в сквере Арт-квадрата, на площади перед Гостиным двором и Театральном сквере (возле фонтана «Семь девушек»).

Сегодня фестиваль начался карнавальным шествием по улицам Ленина, Чернышевского, Мустая Карима и Пушкина. Затем, на площади перед Гостиным двором, состоялась церемония официального открытия фестиваля.

Начальник управления по культуре и искусству администрации Уфы Шамиль Абдраков отметил уникальность культурного проекта и выразил уверенность в том, что его проведение в столице Башкирии станет доброй традицией.

Завтра, 7 сентября, с полудня в Арт-квадрате начнутся показы спектаклей для детей. С 17 до 18 часов пройдет «Открытый микрофон», где можно будет послушать уфимских поэтов и музыкантов. С 16 часов будут работать площадки перед Гостиным двором и Театральным сквером.

Финалом фестиваля станет спектакль «Обряд» Самарского театра «Пластилиновый дождь», он начнется в 21.15 в Арт-квадрате. Завершится фестиваль концертной программой.