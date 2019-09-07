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В Башкирии в Павловское водохранилище впервые выпустят мальков стерляди

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В предстоящую неделю с 9 по 13 сентября в Павловское водохранилище впервые выпустят мальков стерляди — около 140 тысяч штук.

По словам и.о. начальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Камиля Биргулиева, мальки стерляди весом 9-15 грамм выращены на рыбзаводе в Пермском крае. Их доставят в емкостях, приспособленных для перевозки живой рыбы.

Ранее в Башкирии практика зарыбления водных объектов проводилась предприятиями, оказывающими негативную нагрузку на главную водную артерию региона, исключительно на реке Белой. На Павловском водохранилище она будет осуществлена впервые. Работы проводятся по рекомендации научного учреждения и позволят расширить ареал обитания стерляди в республике, а также повысить рыбопродуктивность водохранилища, сообщили в природоохранном ведомстве.

Теги: экология
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