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6 сентября Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Депутат Госдумы Ильдар Бикбаев: «Антидебаты вызвали живой интерес»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

Депутат Госдумы Ильдар Бикбаев: «Антидебаты вызвали живой интерес» Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Участие действующего врио Главы Башкирии Радия Хабирова в новом, непривычном формате «антидебатов» вызвало живой интерес избирателей, считает депутат Госдумы Ильдар Бикбаев.«Прозвучал в беседе политиков и конструктив. Уверен, все высказанные предложения, замечания, озвученные проблемы будут учтены вновь избранным руководителем республики в своей последующей работе. Избиратели смогли увидеть в прямом эфире всех кандидатов на должность главы Башкортостана и теперь, уверен, сделают правильный выбор 8 сентября», — отметил Ильдар Бикбаев.

Напомним, на телеканале БСТ 5 сентября состоялись «Антидебаты», когда все восемь кандидатов на должность главы Башкирии собрались в одном месте в формате политического ток-шоу.

«Башинформ» вел текстовую трансляцию﻿ антидебатов, а по итогам политического ток-шоу подготовил карточки﻿ с кратким содержанием выступлений всех кандидатов.

Выборы в Башкирии состоятся 8 сентября. Избирательные участки будут работать с 7 до 21 часа.

Теги: выборы, антидебаты
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