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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Председатель совета ректоров Башкирии Рамиль Бахтизин высказался о прошедших антидебатах

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Председатель совета ректоров Башкирии Рамиль Бахтизин высказался о прошедших антидебатах Фото: Олег Яровиков

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Председатель совета ректоров Башкирии, ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин прокомментировал прошедшие на телеканале БСТ 5 сентября «Антидебаты», когда все восемь кандидатов на должность главы Башкирии собрались в одном месте в формате политического ток-шоу.

Он также оценил избирательные предпочтения уфимского студенчества.

«Сегодня студенчество существенно повзрослело. У современных ребят есть понимание того, чего они хотят в жизни, какие видят перспективы. Поэтому, несомненно, свой выбор они сделают, осознавая потенциал, опыт и реальные дела каждого кандидата», — сказал по итогам ток-шоу Рамиль Бахтизин.

Он отметил также, что «Антидебаты» показали высокие компетенции Радия Хабирова в вопросах развития республики.

ИА «Башинформ» вело текстовую трансляцию антидебатов, а по итогам политического ток-шоу подготовило карточки с кратким содержанием выступлений всех кандидатов.

Теги: Антидебаты
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