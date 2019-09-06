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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Разработка ученых УГАТУ вошла в список «100 лучших изобретений России»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) назвала 100 лучших изобретений по итогам 2018 года. Список включает в себя несколько категорий, такие как «Компьютерная техника», «Транспорт», «Энергетика», «Металлургическая промышленность и машиностроение», «Органические соединения и фармацевтика» и другие.

Разработка ученых Уфимского государственного авиационного технического университета «Способ локальной обработки стальных изделий при ионном азотировании в магнитном поле» вошла в ТОР-100 рейтинга Роспатента. Ее авторы: В.В.Будилов, К.Н.Рамазанов, Ю.Г.Хусаинов, Р.С.Есипов, И.В.Золотов, Р.Д.Агзамов.

Изобретение относится к области термической и химико-термической обработки и может быть использовано в машиностроении и других областях промышленности для локального поверхностного упрочнения материалов. Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение прочностных и трибологических характеристик стальных изделий.

Технический результат – повышение контактной долговечности и износостойкости за счет локальной обработки деталей. Задача решается, а технический результат достигается тем, что в способе локальной обработки изделия при ионном азотировании, включающем проведение вакуумного нагрева изделия в плазме азота повышенной плотности, которую создают в тороидальной области осциллирующих электронов, движущихся по циклоидальным замкнутым траекториям, образованной в скрещенных электрических и магнитных полях.

Из Башкортостана только разработка ученых УГАТУ вошла в список «100 лучших изобретений России».

Информация о патентообладателях опубликована на сайте ведомства.

Теги: УГАТУ, конкурсы, образование, технологии, промышленность, наука
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