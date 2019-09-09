«Башнефть» профинансировала строительство врачебной амбулатории в деревне Усть-Аяз

УФА, 9 сен 2019. /ИА «Башинформ», Юлия Шаталина/.

В деревне Усть-Аяз Дуванского района Башкирии на днях открылась сельская врачебная амбулатория модульного типа. Амбулатория займется оказанием врачебной помощи приходящим больным, ее отличие от полноценной больницы – отсутствие койко-мест с круглосуточным пребыванием, от поликлиники – более узким перечнем оказываемых услуг. Однако и эта медицинская помощь ранее была недоступна жителям этого отдаленного района республики.

Новая врачебная амбулатория теперь обслуживает жителей из деревень Усть-Аяз, Матавла, Заимка, Усть-Югуз Дуванского района и Табаска Аскинского района. Расстояние от этих населенных пунктов до ближайшей больницы превышает 118 км, с появлением амбулатории путь для получения своевременной медицинской помощи составит не более 15 км. Медицинские услуги будут оказываться как в амбулатории, так и на дому.

Врачебная амбулатория в деревне Усть-Аяз отвечает всем современным санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям. На площади в 92 квадратных метра расположены кабинет врача, процедурная комната, аптечный пункт и дневной стационар. Здание имеет отопление, водоснабжение и водоотведение, пандус для маломобильных граждан.

Врач-терапевт Фарида Исхакова, которая уже начала прием пациентов, высоко оценила амбулаторию: «Когда есть все условия: уютные светлые кабинеты, новая мебель и качественное оборудование – работа будет только в удовольствие, на благо нашим сельчанам. Лишь бы не болели односельчане, а приходили только для профилактики».

Стоимость проекта составила 4 млн рублей, средства на строительство выделила АНК «Башнефть» в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и НК «Роснефть» через Фонд социально-целевых программ РБ.

Поддержка здравоохранения является одним из главных направлений благотворительной программы «Башнефти» в Башкортостане. В 2017-2018 гг. было профинансировано строительство поликлиники в Илишевском районе, ремонт и оснащение оборудованием стоматологического отделения Республиканской клинической больницы №2 в Уфе, реконструкция детской поликлиники в Уфе, капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в Аургазинском районе и ряд других объектов в республике.