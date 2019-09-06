Фото: Карина Камаева «Внимание - дети!»: автоинспекторы предупреждают уфимцев о рейдах вблизи школ Фото: Карина Камаева

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

С началом нового учебного года столичные автоинспекторы возобновили профилактические рейды вблизи школ и детсадов, предупреждает пресс-служба администрации Уфы. Мероприятия проходят в рамках операции «Внимание — дети!», целью которой является проверка соблюдения правил перевозки детей-пассажиров.

В ходе рейда сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей на то, как важно использовать детские автокресла, и призывают не пренебрегать ремнем безопасности и детским автокреслом при перевозке маленьких пассажиров. Статистика показывает, что детское кресло помогает сохранить жизнь и здоровье ребенку, а также избежать тяжких последствий при дорожно-транспортном происшествии.

Размер штрафа за отсутствие детского кресла при перевозке ребенка в автомобиле на сегодняшний день составляет 3 тысячи рублей.