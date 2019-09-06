Фото: Максим Забелин, Fb Руководитель Минздрава Башкирии привился от гриппа и рекомендовал последовать его примеру Фото: Максим Забелин, Fb

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Руководитель Министерства здравоохранения Башкортостана Максим Забелин сделал прививку от гриппа и рекомендовал жителям республики последовать его примеру.

«Я придерживаюсь мнения, что рекомендовать можно исключительно то, чему ты следуешь сам. Система питания, физическая активность, регулярная диспансеризация — неполный список, которому я уделяю внимание и очень советую делать это окружающим. В осеннем календаре у меня присутствует ещё один важный пункт — прививка от гриппа. Сразу напомню — её нужно сделать в момент, когда вы абсолютно здоровы и до того как активное шествие вируса, особенно опасного своими осложнениями, начнётся по странам», — написал Максим Забелин.

На своей страничке в «Фейсбуке» он сообщил, что в этом году от гриппа планируется привить более 1 млн 800 тысяч человек.

«В республике, как во всех других российских регионах, в эти дни стартовала вакцинация от сезонного гриппа. В больницы и поликлиники Башкортостана уже поступило достаточное количество доз вакцины. Планируется привить от гриппа более 1 млн 800 тысяч человек, включая взрослых и детей. Вам осталось найти время и сходить в поликлинику — позаботьтесь о себе, своих детях и родителях, — отметил и.о. министра здравоохранения РБ. — В моем списке этот пункт уже выполнен . Побочных моментов от прививки у меня не было, а вчера был активный и плодотворный день. Впрочем, как обычно. Чего и вам желаю! И, главное, берегите себя и своих близких!».

Как сообщало агентство «Башинформ», 29 августа в регион пришла первая партия вакцины — 180 тысяч доз. Получить их можно бесплатно в поликлиниках. По данным Управления Роспотребнадзора по Башкирии, федеральный бюджет закупил для республики 1,83 млн доз отечественной трехвалентной вакцины от гриппа, рассчитанных на вакцинацию 45% населения. Эпидемия вирусных заболеваний традиционно ожидается в январе-марте, поэтому привиться следует до конца декабря. Для маленьких детей закуплена вакцина без консервантов, такая же приобретена за счет республиканского бюджета для беременных женщин. В этом году предполагается привить 5 тыс. беременных, в прошлом сезоне привиться согласились только 1 тыс. будущих мам.