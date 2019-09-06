В Башкирии вандалы разрушили большой надгробный камень с 200-летней историей

Фото: Памятники истории и культуры Башкортостана, Vk

Фото: Памятники истории и культуры Башкортостана, Vk

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Кусеево Баймакского района вандалам помешал камень с 200-летней историей. В группе «Памятники истории и культуры Башкортостана» «ВКонтакте» сообщается, что неизвестные разрушили большой надгробный камень на территории старого кладбища.

«Камень был установлен Валит кантоном в честь отца Якшимбета сына Кульсуры в 1827 году», — написано в паблике.

Местные жители возмущены актом вандализма. Они просят очевидцев позвонить по телефону: 02 или (34751) 4-48-32.