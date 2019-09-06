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На федеральных трассах в Башкирии установят противоослепляющие экраны

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Упрдор «Приуралье»

На федеральных трассах в Башкирии установят противоослепляющие экраны Фото: пресс-служба Упрдор «Приуралье»

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

На федеральных автодорогах в Башкирии установят противоослепляющие экраны, защищающие водителей от света фар встречных машин, сообщили в Федеральном управлении автомобильных дорог «Приуралье».

«Выполнение строительно-монтажных работ по установке элементов обустройства проводится в рамках содержания в республике федеральных автомобильных дорог М-5 «Урал» и М-7 «Волга», общей протяженностью 27 километров», — сообщила пресс-секретарь Упрдор «Приуралье» Алсу Бабичева.
Конструкции представляют собой плоские стоечные защитные элементы, установленные на барьерном дорожном ограждении на разделительной полосе. Решение об их установке продиктовано необходимостью повышения безопасности дорожного движения.

«Кроме того, в этом году запланированы замена 21 километра барьерного ограждения на обочине автомобильной дороги, с уровнем удерживающей способности не менее 300 кДж и восстановление 45 остановочных пунктов общественного транспорта», — добавила Алсу Бабичева.

Теги: Упрдор «Приуралье», противоослепляющие экраны
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