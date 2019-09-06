Фото: ИА «Башинформ» Росстандарт опубликовал рекомендации по выбору арбузов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Росстандарт опубликовал рекомендации по выбору спелых, качественных арбузов. По мнению специалистов ведомства, сладкую ягоду при покупке следует изучать по нескольким простым правилам.

В первую очередь, надо внимательно осмотреть и пощупать арбуз со всех сторон – на арбузной корке не должно быть трещин, вмятин, мягких пятен, царапин и других повреждений, через которые легко проникают бактерии и микробы. Яркие и контрастные полосы являются верным признаком спелости арбуза, как и блестящая «деревянная» корка, которую невозможно проткнуть ногтем, зато легко поцарапать. Если потереть пальцем арбузную корку – у незрелых плодов будет запах свежего сена.

Арбузный хвостик должен быть высохшим – когда арбуз созревает, он перестает брать влагу от земли и пересыхает. Если хвостик зеленый, значит, арбуз сорван до полного созревания.

Если постучать по арбузу кулаком – созревшие плоды издают ясный и звонкий звук, а недозрелые арбузы отзываются глухо. Необходимо тщательно осмотреть земляное пятно. Поскольку арбуз долго лежит на одном боку, в месте соприкосновения с землей образуется светлое пятно насыщенного желтого или оранжевого оттенка – его называют «щечка». Слишком светлая, большая или неравномерно окрашенная поверхность должна насторожить, поскольку это верный признак, что арбуз недолежал на бахче.

Кроме того, специалисты Росстандарта советуют всегда тщательно мыть арбуз, не доедать до корочки и с опаской относиться к покупке резаного арбуза.