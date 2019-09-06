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Уфимцы сдали более 80 литров крови в акции «Донорский экспресс»

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Акция «Донорский экспресс» состоялась на Куйбышевской железной дороге. Это ежегодное мероприятие по сбору донорской крови нуждающимся прошло в Уфе, Самаре и Пензе. Кровь сдали более 220 человек, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Для приема крови в каждом из городов областными клиническими станциями переливания крови была организована работа передвижных станций.

Перед сдачей крови каждый донор прошёл бесплатное медицинское обследование, а по завершении все участники получили денежную компенсацию на питание и справку на два дня отдыха.

Общий объем крови, сданной донорами, составил более 80 литров. После лабораторного обследования кровь попадёт в больницы города и окажет необходимую помощь нуждающимся в переливании донорской крови пациентам.

Теги: донорство
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