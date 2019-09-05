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В Башкирии пройдет исторический фестиваль «Древняя Уфа»

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

20 сентября в столице Башкирии пройдет второй исторический фестиваль «Древняя Уфа». Мероприятие организует Республиканский историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа» в целях популяризации памятника археологии «Городище Уфа-II» и археологического наследия города.

В фестивале примут участие учащиеся средних общеобразовательных школ, студенты учебных заведений, реконструкторские клубы и специалисты в области средневекового ремесла.

Будет организован квест среди студентов вузов, направленный на пополнение знаний и популяризацию памятников археологии, расположенных на территории Уфы.

Торжественное открытие фестиваля — в 14.00 часов.

Теги: фестиваль
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