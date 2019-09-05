В Башкирии пройдет исторический фестиваль «Древняя Уфа»
УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
20 сентября в столице Башкирии пройдет второй исторический фестиваль «Древняя Уфа». Мероприятие организует Республиканский историко-культурный музей-заповедник «Древняя Уфа» в целях популяризации памятника археологии «Городище Уфа-II» и археологического наследия города.
В фестивале примут участие учащиеся средних общеобразовательных школ, студенты учебных заведений, реконструкторские клубы и специалисты в области средневекового ремесла.
Будет организован квест среди студентов вузов, направленный на пополнение знаний и популяризацию памятников археологии, расположенных на территории Уфы.
Торжественное открытие фестиваля — в 14.00 часов.