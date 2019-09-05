В Башкирии начали делать прививки от гриппа

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ», Вероника Нигматуллина/.

Минздрав Башкирии в 2019 году планирует привить от гриппа 1,8 млн человек: 418 тысяч детей и 1,4 млн взрослых. Это почти половина населения — 45%. В их числе 109 250 дошкольников, 295 750 школьников, 103 240 студентов и 82 500 преподавателей.

3 184 беременных женщин будет привито вакциной, приобретенной в текущем году на средства бюджета республики. Вакцина включает в себя три основных часто встречающихся штамма вирусов гриппа. Таким образом большую часть населения обезопасят от наиболее актуальных штаммов в сезон.

Кроме специфической вакцинопрофилактики врачи рекомендует соблюдать меры профилактики — соблюдать личную и общественную гигиену.