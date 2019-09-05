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5 сентября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет республиканский фестиваль «Мёд на столе - здоровье в семье»

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Республиканский фестиваль башкирского мёда «Мёд на столе — здоровье в семье» пройдет 14 сентября в Уфе на площади имени Ленина, напротив Горсовета.

Торжественное открытие фестиваля состоится 14 сентября в 11 часов. В рамках фестиваля будут работать выставка-ярмарка, выездная ветеринарная лаборатория по оценке качества мёда.

Мастер-классы для пчеловодов проведут ведущие ученые и практики, консультации по ветеринарному сопровождению пчеловодства и получению государственной поддержки для развития пчеловодческих хозяйств — специалисты МСХ РБ, пройдут конкурсы и игры для детей.

Кроме того, состоится конкурс среди участников фестиваля. Жюри будет определять лучших в номинациях: «Лучшее и наиболее полное представление муниципального района-участника», «Лучшее оформление торговой точки пчеловода», «Широкий ассортимент продукции пчеловодства», «Самый лучший мёд», «Высокое качество продукции пчеловодства (кроме мёда)», «Семейная династия пчеловодов», «Лучший мёд по оценке гостей фестиваля».

Победитель в номинации «Лучшее оформление торговой точки пчеловода» получит сертификат на право участия в медовом фестивале в период проведения 47-го Международного конгресса Апимондии в 2021 году в Уфе.

Теги: башкирский мед
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