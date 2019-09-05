В Башкирии выборы пройдут в трех следственных изоляторах
В Башкирии выборы пройдут в трех следственных изоляторах Фото: Валерий Шахов
УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Башкирии в трех следственных изоляторах задержанные смогут реализовать свое избирательное право.
«Избирательные комиссии будут работать в следственных изоляторах: в Уфе, Стерлитамаке и Дюртюлях», — сообщила агентству «Башинформ» секретарь Центральной избирательной комиссии Марина Долматова.
8 сентября в Башкирии пройдет 818 избирательных кампаний: выборы Главы Башкирии, в которых примут участие восемь кандидатов; дополнительные выборы депутатов Госсобрания Башкирии шестого созыва по Солнечному одномандатному избирательному округу №9 (Октябрьский район Уфы) и Комсомольскому одномандатному избирательному округу №16 (Нефтекамск) — зарегистрировано восемь кандидатов, а также выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, на которых замещается 7329 депутатских мандатов, зарегистрировано 14 978 кандидатов от различных партий.