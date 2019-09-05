В Башкирии на выборах 8 сентября зарегистрировано 277 избирателей старше 100 лет

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии зарегистрировали 277 избирателей старше 100 лет. Об этом сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Марина Долматова.

В выборах 8 сентября впервые поучаствуют около 38 тысяч человек. Среди избирателей молодежь до 30 лет составляет около 200 тысяч человек. Большинство избирателей — среднего возраста.

Всего на избирательные участки 8 сентября ожидают 3 млн 49 тысяч 501 человек.