В Башкирии зарегистрировано 37 тысяч 674 «мобильных избирателя»
В Башкирии зарегистрировано 37 тысяч 674 «мобильных избирателя» Фото: Валерий Шахов
УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Башкирии принято 37 674 заявлений о выборах по месту нахождения — через механизм «Мобильный избиратель».
Эта возможность заменила систему открепительных удостоверений, сделав процедуру голосования по месту нахождения более удобной.
Численность избирателей в Башкирии по состоянию на 1 июля 2019 года составляет 3 млн 49 тысяч 501 человек, в Уфе — 790 тысяч 575 человек.