В Москве Главу Башкирии будут выбирать 181 человек

Фото: Валерий Шахов





Фото: Валерий Шахов

УФА, 5 сен 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Москве на цифровых избирательных участках Главу Башкирии будут выбирать 181 человек. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщила председатель Центральной избирательной комиссии республики Илона Макаренко.

Впервые избиратели, зарегистрированные на территории республики и подавшие через портал «Госуслуги» заявление о голосовании по месту нахождения, смогут отдать свой голос на одном из 30 цифровых избирательных участках в Москве.

Цифровые избирательные участки представляют из себя комплекс электронного голосования. Зарегистрированный избиратель в день голосования с паспортом приходит на участок, получает смарт-карту, при помощи которой производит вход в систему.

Стоит отметить, что посредством комплекса в этот день будут избираться главы 16 регионов России.

Избиратель выбирает голосование, электронный бюллетень, производит выбор, подтверждает его. После завершения голосования протокол с комплекса отправляется в ЦИК Башкирии.