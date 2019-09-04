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4 сентября Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия вошла в число лидеров по количеству участников конкурса «Моя земля - Россия»

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Завершен прием заявок на участие в VI ежегодном Всероссийском конкурсе информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля — Россия», организованном Минсельхозом страны. В течение двух месяцев на конкурс прислали 1163 проекта из 80 регионов страны. За время приема заявок на конкурс поступили журналистские проекты на телевидении, радио, в печатных СМИ и интернете, направленные на формирование положительного образа села, распространение передового опыта развития сельских территорий, сохранение народных традиций, а также решение проблемных вопросов малых населенных пунктов, рассказали в пресс-службе Минсельхоза Башкортостана.

Лидером по числу участников стала Орловская область, откуда поступило свыше 30 проектов. Кроме того, активно проявили себя представители Ростовской и Тамбовской областей, республик Татарстан и Башкортостан, а также Краснодарского края. Самая широко освещаемая тема этого года — развитие фермерства и сельской кооперации, на нее заявлено почти 360 работ.

В этом году Минсельхоз впервые принимал заявки от представителей новых медиа: блогеров, владельцев пабликов в социальных сетях и YouTube-каналов. В рамках новой номинации на конкурс поступило более 60 проектов.

В период с 20 по 25 сентября профессиональное жюри, в составе которого представители ведущих федеральных и отраслевых СМИ, объявит призеров и победителей конкурса.

Торжественная церемония награждения состоится 10 октября на площадке Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019» на ВДНХ.

Теги: Минсельхоз РФ, конкурсы
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