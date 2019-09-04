Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.90 ↑

EUR 73.20 ↓

4 сентября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жителей Уфы пугают пауком-крестовиком

ОБЩЕСТВО
Фото: Скриншот виде БашДТП

Жителей Уфы пугают пауком-крестовиком Фото: Скриншот виде БашДТП

УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Житель Уфы в микрорайоне Дема поймал, на первый взгляд, необычного паука. Внимание мужчины и автора ролика привлекло паукообразное существо серого окраса, на брюшке которого виден крест.

«Нашел у себя во дворе. Я его законсервировал сразу. Кто знает, может быть, он ядовитый. Опасно», — посчитал уфимец.

Знатоки пауков выяснили, что героем видеоролика стал паук-крестовик. Вероятнее всего, самка, так как брюшко более округлое [у самцов вытянутое]. Этот паук, по словам специалистов, никакой опасности для людей не представляет. Обитает существо на всей территории Европы и Северной Америки. Однако арахнологи отмечают, что крестовик все-таки может укусить, но укус сравним с комариным, с медицинской точки зрения является незначительным.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в республике поселился паук желтый сак, укус которого может быть опасным для человека.

Теги: пауки, ядовитый паук
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В суде Уфы экс-дознавательница нарисовала на доске, как ее насиловали
В Кировском районном суде Уфы продолжается слушание дела по факту группового изнасилования экс-дознавательницы ее бывшими коллегами. Как сообщает ГТРК «
В Башкирии вцепившаяся в волосы врача пациентка заплатила за свой выпад 10 тысяч рублей
В Башкирии пациентка нефтекамской поликлиники, вцепившаяся в волосы заведующей, публично извинилась и заплатила 10 тысяч рублей компенсации морального в
В Башкирии начинается выдача сертификатов школьников на оплату кружков и секций
В Башкирии с этого учебного года в 36 муниципалитетах республики, в том числе и в Уфе, начинается реализация пилотного проекта по дополнительному образов
В центре Уфы рядом с жилым домом найдено обнаженное тело женщины
В центре Уфы, около жилого дома по улице Кирова, рано утром прохожие обнаружили обнаженное тело женщины. Труп прикрыли клеенкой. На место происшествия п
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть