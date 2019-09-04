Фото: Скриншот виде БашДТП Жителей Уфы пугают пауком-крестовиком Фото: Скриншот виде БашДТП

УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

Житель Уфы в микрорайоне Дема поймал, на первый взгляд, необычного паука. Внимание мужчины и автора ролика привлекло паукообразное существо серого окраса, на брюшке которого виден крест.

«Нашел у себя во дворе. Я его законсервировал сразу. Кто знает, может быть, он ядовитый. Опасно», — посчитал уфимец.

Знатоки пауков выяснили, что героем видеоролика стал паук-крестовик. Вероятнее всего, самка, так как брюшко более округлое [у самцов вытянутое]. Этот паук, по словам специалистов, никакой опасности для людей не представляет. Обитает существо на всей территории Европы и Северной Америки. Однако арахнологи отмечают, что крестовик все-таки может укусить, но укус сравним с комариным, с медицинской точки зрения является незначительным.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в республике поселился паук желтый сак, укус которого может быть опасным для человека.