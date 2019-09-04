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5 сентября в Уфе из-за концерта ограничат движение транспорта в Черниковке

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

5 сентября в Уфе из-за концерта ограничат движение транспорта в Черниковке Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 5 сентября, в связи с проведением музыкального OPEN-AIR в честь празднования 100-летия образования Башкирии, будет перекрыто движение транспорта на участках дорог по улице Машиностроителей и Первомайской.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 6 до 23 часов будет закрыта для транспорта площадь перед Дворцом культуры «Моторостроитель».

С 18 до 23 часов движение транспорта будет закрыто по ул. Машиностроителей — на участке от Черниковской до Орджоникидзе, а также по ул. Первомайской — на участке от Кремлевской до Машиностроителей.

Схема движения маршрутов общественного транспорта в эти часы будет изменена, добавили в мэрии.

Теги: ограничение движения
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