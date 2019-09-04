5 сентября в Уфе из-за концерта ограничат движение транспорта в Черниковке
5 сентября в Уфе из-за концерта ограничат движение транспорта в Черниковке Фото: Олег Яровиков
УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В Уфе 5 сентября, в связи с проведением музыкального OPEN-AIR в честь празднования 100-летия образования Башкирии, будет перекрыто движение транспорта на участках дорог по улице Машиностроителей и Первомайской.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 6 до 23 часов будет закрыта для транспорта площадь перед Дворцом культуры «Моторостроитель».
С 18 до 23 часов движение транспорта будет закрыто по ул. Машиностроителей — на участке от Черниковской до Орджоникидзе, а также по ул. Первомайской — на участке от Кремлевской до Машиностроителей.
Схема движения маршрутов общественного транспорта в эти часы будет изменена, добавили в мэрии.