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«Башинформсвязь» установит в Башкортостане более 600 комплексов фотовидеофиксации

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ», Алия Галимова/.

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Дочерняя компания «Ростелекома» — «Башинформсвязь» — реализует крупнейший на территории Республики Башкортостан цифровой проект в области безопасности дорожного движения. Компания установит 609 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на аварийно опасных участках дорог в 62 муниципалитетах региона.

Работы проводятся в рамках государственного контракта, заключенного с ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан» по результатам выигранного аукциона. В течение пяти лет «Башинформсвязь» будет обеспечивать сервисное обслуживание системы, затем передаст комплексы в ведение республики.

Мансаф Низакаев, руководитель ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан»: «Последние годы в Башкортостане наблюдается тенденция к снижению смертности на дорогах: республика занимает четвертое место среди российских регионов по количеству ДТП со смертельным исходом. Бороться с опасными происшествиями помогут комплексы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Мы рассчитываем с их помощью повысить аккуратность вождения, снизить количество аварийно опасных участков относительно показателей 2017 года вдвое, а смертность в результате ДТП — в 3,5 раза».

Созданная система позволит правоохранительным органам контролировать ситуацию на основных транспортных магистралях. Кроме превышения скоростного режима, комплексы фотовидеофиксации будут фиксировать движение транспорта по обочинам, тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам, а также выезды автомобилей на полосу встречного движения и трамвайные пути.

Сергей Алферов, генеральный директор ПАО «Башинформсвязь»:

«Башинформсвязь» как активный участник цифровой трансформации региона реализует в Башкирии крупнейший в сфере обеспечения безопасности дорожного движения проект. Нам предстоит создать региональную систему фотовидеофиксации, совместимую с другими подсистемами комплекса «Безопасный город». Первые комплексы появятся на республиканских дорогах до 1 декабря текущего года. В полном объеме система заработает во втором квартале 2020 года».

Информация с комплексов фотовидеофиксации будет передаваться в центр автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД МВД по Республике Башкортостан.

Динар Гильмутдинов, начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан:

«В республике уже установлено 162 комплекса фотовидеофиксации. На этих участках практически нет аварий. Бывают дорожно-транспортные происшествия, но без тяжких последствий».

Установка комплексов фотовидеофиксации в регионе призвана улучшить дорожную ситуацию. Внедрение аналогичных систем в других регионах способствовало снижению аварийности на дорогах в среднем на треть и вдвое — сокращению числа пострадавших в ДТП.

Теги: Ростелеком, Башинформсвязь, цифровизация, ГИБДД
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