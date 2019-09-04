Фото: Дарья Субботина «Три дня приходил в себя»: в Башкирии волонтеры рассказали о поисках годовалого мальчика Фото: Дарья Субботина

УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В селе Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии на прошлой неделе произошла трагедия. Как сообщало агентство «Башинформ», по первоначальным данным, около 00.30 часов 29 августа 28-летняя жительница села уложила своих детей — годовалого сына Тимура и пятилетнюю дочь спать. В два часа ночи дала мальчику попить кефир, а под утро увидела, что сына нигде в доме нет. Женщина обратилась с заявлением в полицию. Следственный комитет по Башкортостану возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего». В поисках ребенка были задействованы более 150 человек – правоохранители, волонтёры, местные жители. И только 31 августа мать мальчика дала чистосердечное признание – она задушила и закопала малыша во дворе дома. Тимура похоронили, а его мать взяли под арест. 5-летнюю девочку поместили в приют.

Руководитель волонтерской группы «РОО «Поиск детей Уфа – Башкортостан» Павел Нестеров в соцсетях рассказал о том, как добровольцы искали ребенка.

«Дня три приходил в себя и только сейчас собрался с мыслями, со мной такое не часто бывает, но тут годовалый ребёнок, — написал он. — Информация поступила к нам 29 августа в 16.34 часов. Почти час мы обзванивали различные инстанции, чтобы выяснить обстановку, ведь бывает всякое: бабушка забрала и не сказала, был ключ, например, и тому подобное. Уже в 17.12 часов мы выложили публикацию о том, что Тимур пропал. К этому времени стало понятно, что случилось что-то серьезное».

Волонтеры до поздней ночи решали различные вопросы, касающиеся выезда и прочёсывания местности.

«Я выехать не мог, поскольку утром на работу, но, к счастью, выехали ребята из «Лизы Алерт» — штаб работал в сотрудничестве с МЧС, уголовным розыском. Наши ребята из первой группы также выехали утром. Мы стали готовиться к выезду двумя экипажами: с ребятами из Уфа-1, которые поехали просто как добровольцы, а вторая машина следом. К поискам присоединились к часам к четырем-пяти», — рассказал Павел Нестеров.

На поиски малыша приехали и добровольцы из челябинской области «Легион Спас». Волонтеры осмотрели одно из местных кладбищ — ничего. Между тем, в штабе появилась информация о том, что ребенок может находиться за оградой дома с обратной стороны — вниз к пруду.

«Мы — 12-14 человек — вышли к водоему. К тому времени уже сильно стемнело, мы стали проходить плотной стеной людей, просматривая буквально каждый куст, каждую мелочь, что можно было разглядеть в свете фонарей и прибора ночного видения. Прошли до оврага. Около половины двенадцатого ночи мы были в штабе, не смотря на то, что по сравнению с другими добровольцами мы искали меньше всех по времени, всё равно очень устали, хотя к длительным поискам не привыкать. На следующий день большинству из нас снова на работу и нужно было возвращаться. Мы собрались и стали выдвигаться, уже приехав домой, нам позвонили ребята из «Лизы Алерт» и сообщили грустную новость, — написал руководитель поисковой организации. — Я не любитель писать в комментариях, как мне жаль и какое горе, какой ужас и тому подобное, но тут я два дня как во сне, всё как ненастоящее, со мной такое впервые. Светлая память малышу, терпения родным и раскаяния матери, благодарность откликнувшимся и сил всем, кто помогает людям бескорыстно. Берегите друг друга».