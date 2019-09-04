Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 66.90 ↑

EUR 73.20 ↓

4 сентября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В лонг-лист премии «Мой проект - моей стране!» попали 56 проектов из Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В лонг-лист премии «Мой проект — моей стране!» попали 56 проектов из Башкирии. Список из 1699 номинантов опубликован на официальном сайте конкурса.

Общественная палата России проводит ежегодный конкурс социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!» Победитель каждой из 14 номинаций получит денежный приз — 200 тысяч рублей. Проекты победителей будут представлены на итоговом форуме Общественной палаты России «Сообщество» в Москве. В конкурсе могут принять участие лидеры некоммерческих организаций, руководители социальных проектов, публичные активисты, социально активные граждане.

Одна из номинаций конкурса — «Поддержка спорта и здорового образа жизни». Принимаются любые проекты, направленные на популяризацию физической культуры и спорта, а также видов спорта, включенных в программу Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, здорового образа жизни, развитие активного долголетия.

В этом году на конкурс «Мой проект — моей стране!» было подано 1708 заявок, что почти на 400 больше, чем в прошлом году.

Как отмечают организаторы, традиционно популярными вновь оказались номинации в сфере социального обслуживания и поддержки граждан (272 заявки), а также в области культуры и искусства, сохранения духовного наследия (249 заявок). На третьем месте оказалась номинация «Охрана здоровья и популяризация ЗОЖ» — 195 заявок.

Большое количество заявок также пришло от авторов проектов в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти (170) и в сфере развития науки, образования и просвещения (159).

Как и в прошлом году, среди регионов рекордную активность проявил Ханты-Мансийский автономный округ: из Югры было зарегистрировано 208 заявок (в прошлом году — 113 заявок). Москва, Московская область и Санкт-Петербург оказались на втором, третьем и четвертом местах, соответственно.

25 сентября будет опубликован шорт-лист кандидатов на победу в 14 номинациях конкурса, а 31 октября пройдет церемония награждения победителей на форуме «Сообщество» в Москве.

Теги: премии
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии вцепившаяся в волосы врача пациентка заплатила за свой выпад 10 тысяч рублей
В Башкирии пациентка нефтекамской поликлиники, вцепившаяся в волосы заведующей, публично извинилась и заплатила 10 тысяч рублей компенсации морального в
В Башкирии начинается выдача сертификатов школьников на оплату кружков и секций
В Башкирии с этого учебного года в 36 муниципалитетах республики, в том числе и в Уфе, начинается реализация пилотного проекта по дополнительному образов
В центре Уфы рядом с жилым домом найдено обнаженное тело женщины
В центре Уфы, около жилого дома по улице Кирова, рано утром прохожие обнаружили обнаженное тело женщины. Труп прикрыли клеенкой. На место происшествия п
В Башкирии мужчина увез из парка 10-летнюю девочку и надругался над ней
В Башкирии перед судом предстанет 32-летний уфимец, надругавшийся над несовершеннолетней. По информации регионального следкома, 6 июля 2019 года мужчи
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть