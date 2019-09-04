УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В лонг-лист премии «Мой проект — моей стране!» попали 56 проектов из Башкирии. Список из 1699 номинантов опубликован на официальном сайте конкурса.

Общественная палата России проводит ежегодный конкурс социально значимых проектов «Мой проект — моей стране!» Победитель каждой из 14 номинаций получит денежный приз — 200 тысяч рублей. Проекты победителей будут представлены на итоговом форуме Общественной палаты России «Сообщество» в Москве. В конкурсе могут принять участие лидеры некоммерческих организаций, руководители социальных проектов, публичные активисты, социально активные граждане.

Одна из номинаций конкурса — «Поддержка спорта и здорового образа жизни». Принимаются любые проекты, направленные на популяризацию физической культуры и спорта, а также видов спорта, включенных в программу Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, здорового образа жизни, развитие активного долголетия.

В этом году на конкурс «Мой проект — моей стране!» было подано 1708 заявок, что почти на 400 больше, чем в прошлом году.

Как отмечают организаторы, традиционно популярными вновь оказались номинации в сфере социального обслуживания и поддержки граждан (272 заявки), а также в области культуры и искусства, сохранения духовного наследия (249 заявок). На третьем месте оказалась номинация «Охрана здоровья и популяризация ЗОЖ» — 195 заявок.

Большое количество заявок также пришло от авторов проектов в сфере патриотического воспитания и сохранения исторической памяти (170) и в сфере развития науки, образования и просвещения (159).

Как и в прошлом году, среди регионов рекордную активность проявил Ханты-Мансийский автономный округ: из Югры было зарегистрировано 208 заявок (в прошлом году — 113 заявок). Москва, Московская область и Санкт-Петербург оказались на втором, третьем и четвертом местах, соответственно.

25 сентября будет опубликован шорт-лист кандидатов на победу в 14 номинациях конкурса, а 31 октября пройдет церемония награждения победителей на форуме «Сообщество» в Москве.