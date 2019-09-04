Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ В Башкирии пятикратный чемпион мира по армрестлингу провел для осужденных мастер-класс Фото: пресс-служба УФСИН России по РБ

УФА, 4 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкортостане исправительную колонию №3 посетил почетный президент Федерации по армрестлингу РБ, пятикратный чемпион мира Петр Прохоров. Известный спортсмен провел мастер-класс для осужденных.

«В исправительной колонии регулярно проходят спартакиады, в которых армрестлинг как вид спорта всегда включен в число силовых дисциплин. Поэтому возможность получить профессиональные советы и увидеть работу мастера привлекли не только поклонников армрестлинга, но и просто любителей физической культуры», — пояснили в пресс-службе регионального УФСИН.

На спортплощадке колонии Петр Прохоров рассказал об истории возникновения Федерации по армспорту в регионе, продемонстрировал эффективные приемы, объяснил некоторые технические секреты борьбы и поделился тонкостями данного вида спорта.

В этот день в исправительном учреждении прошли соревнования по армрестлингу среди осужденных, в которых победили сильнейшие армрестлеры. Главный судья Петр Прохоров отметил, что авторитет и уважение в большом спорте нужно заслужить, пройти сложный и трудный путь, воспитать в себе силу воли, установить самоконтроль, дисциплинировать себя, отказаться от дурных привычек и доказать, что ты способен на большее.