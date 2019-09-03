





УФА, 3 сен 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе в память о трагедии в Беслане в небо запустили белых голубей. 3 сентября в России объявлено Днем солидарности в борьбе с терроризмом и является памятной датой в российском календаре. В эти дни в 2004 году от рук боевиков погибло 334 человека, в том числе 186 детей.

В память об этой трагедии 3 сентября в г.Уфе в 13 перед Государственным концертным залом «Башкортостан» прошла акция «Мы против терроризма». В мероприятии приняли участие более 300 человек,среди которых были представители государственной власти, студенты образовательных учреждений Уфы, волонтеры, руководители и представители национально-культурных объединений.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и около 13.05 – во время взрыва первой бомбы в спортзале бесланской школы — в небо были запущены белые голуби, как символ мирного и светлого неба над головой, дружбы и стремления к добру.

Организаторы акции — Министерство культуры республики, Дом Дружбы народов РБ, БГПУим.М.Акмуллы.